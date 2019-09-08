الأسهم الأمريكية تفتتح تداولاتها مرتفعة

افتتح سوق الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم مرتفعاً، بعد أن كشفت الصين عن خطة جديدة لتحفيز اقتصادها المتعثر، وبيانات ضعيفة للوظائف عززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 62.10 نقطة أو 0.23% إلى 26790.25 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.33 نقطة أو 0.15% إلى 2980.33 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 8.75 نقطة أو 0.11% إلى 8125.58 نقطة.