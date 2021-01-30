تراجع أسعار الخام الأميركي بفعل مخاوف توزيع لقاحات كورونا
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تراجع أسعار الخام الأميركي بفعل مخاوف توزيع لقاحات كورونا

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العرب اليوم - تراجع أسعار الخام الأميركي بفعل مخاوف توزيع لقاحات كورونا

تراجع أسعار الخام الأميركي
واشنطن - العرب اليوم

تراجعت أسعار الخام الأميركي بشكل طفيف عند التسوية بعد تداولها داخل نطاق ضيق الجمعة، إذ يساور المستثمرين قلق حيال استمرار الجائحة العالمية وبطء توزيع اللقاحات.كما أغلقت عقود خام برنت الأكثر نشاطا عالميا على انخفاض على خلفية مخاوف حيال توزيع اللقاحات وفاعلية أحدها، بحسب رويترز.وجرت تسوية العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم مارس آذار على ارتفاع 36 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 55.88 دولار للبرميل. ويحل اليوم أجل عقد برنت تسليم مارس آذار. وجرت تسوية عقد أبريل نيسان الأكثر نشاطا على هبوط ستة سنتات عند 55.04 دولار للبرميل.ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 52.20 دولار للبرميل.

وخلص استطلاع رأي أجرته رويترز إلى أن أسعار النفط من المتوقع أن تحوم حول مستوياتها الحالية لفترة كبيرة من 2021 قبل أن يكتسب التعافي زخما مع الاتجاه لنهاية العام.ومن المقرر أن تخفض السعودية الإنتاج مليون برميل يوميا في فبراير شباط ومارس آذار. وتحسن في يناير كانون الثاني امتثال منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، لقيود الإنتاج.وخلص مسح لرويترز إلى أن إنتاج أوبك النفطي ارتفاع في يناير كانون الثاني بعد أن اتفقت أوبك+ على تخفيف القيود على الإمدادات.لكن الزيادة كانت أقل من الكمية المتفق عليها، وذلك في ظل انخفاض غير طوعي للصادرات النيجيرية حد من الزيادة.

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تراجع أسعار الخام الأميركي بفعل مخاوف توزيع لقاحات كورونا تراجع أسعار الخام الأميركي بفعل مخاوف توزيع لقاحات كورونا



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