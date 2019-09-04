الإسترليني يتعافى بعد تراجع مقابل الدولار الأمريكي لمستويات قياسية

سجل الجنيه الإسترليني اليوم تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي لمستويات تقارب أدنى معدل منذ عقود قبل أن يتعافى في تعاملات الظهيرة.

وتداول الباوند في أسواق المال اللندنية في أدنى مستوياته صباح اليوم عند 1.19674 مقابل العملة الأمريكية لأول مرة منذ ما يقارب 35 عامًا, ليتعافى الباوند جزئيًا في وقت لاحق من النهار عند 1.20216 أمام الدولار.