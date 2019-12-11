سعر الذهب يتراجع اليوم بنسبة 0.1%



هبط سعر أوقية الذهب في المعاملات الفورية صباح اليوم بنسبة 0.1% إلى 1463.20 دولاراً أمريكياً.

وتراجع سعر أوقية الذهب في المعاملات الأمريكية الآجلة اليوم بنسبة 0.1% إلى 1467.40 دولاراً أمريكياً.