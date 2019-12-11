الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.33%



أغلق مؤشر بورصة كراتشي أكبر أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.33% أي ما يعادل 133 نقطة، وأقفل عند مستوى 40531 نقطة.

وبلغ حجم التداول 205864510 سهماً، نفذت في 372 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 149 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 203 شركات، واستقرت قيمة أسهم 20 شركة.