واشنطن تشتكي موسكو لدى منظمة التجارة العالمية



تقدمت الولايات المتحدة بشكوى تجارية دولية احتجاجا على قرار روسيا زيادة الرسوم على بعض المنتجات الأميركية الشهر الماضي، بحسب وثيقة وردت إلى أعضاء منظمة التجارة العالمية الأربعاء.

وأعلنت روسيا في 6 يوليو أنها رفعت نسبة الرسوم على بعض الواردات من الولايات المتحدة من 25 إلى 40 بالمئة، ردا على إجراء مماثل قامت به واشنطن.

وذكرت الإدارة الأميركية في الشكوى أن زيادة الرسوم هو إجراء "يتناقض" مع عدة قواعد متعلقة بالتجارة الدولية مؤكدة أن موسكو لا تفرض رسوما كهذه على أعضاء آخرين في المنظمة.

وأفادت واشنطن أنها تسعى بالتالي إلى إطلاق "مشاورات" في منظمة التجارة العالمية، وهو ما يعد الخطوة الأولى قبل رفع دعوى قضائية أمام الهيئة الدولية.

وتأتي الخطوة بعدما رفعت روسيا دعوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية متهمة واشنطن بارتكاب عدة انتهاكات في قواعد التجارة الدولية على خلفية قرار الأخيرة فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على الصلب وعشرة بالمئة على الألمنيوم.

وروسيا واحدة بين أعضاء عديدين نافذين في المنظمة على غرار الاتحاد الأوروبي والصين والهند والمكسيك وتركيا وكندا، تحركوا ضد سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية المثيرة للجدل.

وتنص قواعد منظمة التجارة العالمية على أنه في حال لم تنجح المشاورات في حل النزاع خلال 60 يوما، ففي إمكان سويسرا أن تطلب تشكيل لجنة لفض النزاعات لتبدأ بذلك معركة قضائية طويلة ومكلفة على الأرجح.

