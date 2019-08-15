تراجع أسعار النفط بفعل ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية

انخفضت أسعار النفط الخام اليوم بفعل بيانات اقتصادية صينية ضعيفة وارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وتراجع خام برنت 46 سنتا أو 0.8 % إلى 60.84 دولار للبرميل.

وهبط النفط الأمريكي 62 سنتا أو 1.1 % إلى 56.48 دولار للبرميل، بعد أن زاد أربعة بالمئة في الجلسة السابقة، وهو أكبر ارتفاع فيما يزيد عن شهر.