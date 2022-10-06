بورصة تونس تغلق على تراجع

أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس " تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.87 %، ليصل عند 8170.06 نقطة. وبلغ مجموع الأموال المتداولة 6.3 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 19 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 29 أخرى، واستمرار أسهم 14 شركة على ثبات.