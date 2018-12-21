ارتفاع أذونات وسندات الخزينة الأردنية 44% العام الحالي

ارتفعت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة منذ بداية العام ولغايه منتصف الشهر الحالي، بنسبة 44% بمقدار 1.11 مليار دينار أردني مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب إحصاءات البنك المركزي الأردني بلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2018م 3.635 مليار دينار أردني، مقارنة مع 2.525 مليار دينار أردني في الفترة نفسها من العام 2017م.