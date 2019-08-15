مؤشرا البحرين يقفلان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,539.59 بانخفاض قدره 3.96 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 753.84 بارتفاع قدره 4.46 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و845 ألف و889 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 627 ألف و609 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 47 صفقة.