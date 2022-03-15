الغرف التجارية المصرية تعلن عن مقترح على المخابز لبيع «الفينو» بالكيلو بدلاً من الرغيف

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن هناك خلية نحل في الـ27 محافظة، مع وزارة التموين ومديريات الصناعة والتجارة، للتجهيز لمعارض أهلاً رمضان ومبادرة كلنا واحد بـ8000 منفذ على مستوى الجمهورية لتوافر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار جيدة بداية من اليوم الثلاثاء.

وأضاف علاء عز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن هناك خصم بقيمة 20% على كافة منتجات الدواجن المصنعة بالمنافذ المعلن عنها، كما سيكون هناك تخفيضات على السلع الغذائية الأخرى، وكذلك اللحوم المستوردة.

وأشار الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى أنه يتم تجهيز أكثر من 3 ملايين شنطة لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا بالمحافظات المختلفة بالجمهورية، بالتشارك بين الحكومة والقطاع الخاص، مردفا: "تم التوافق على خفض الأسعار بالنسبة للأرز وكافة السلع بمعارض أهلا رمضان، وتم التوافق مع المنتجين على خصومات كبيرة، ويستطيع المواطن من غدا التمتع بالخصومات".

وأكد تقديم الدعم للمخابز السياحية لتخفيض أسعار الخبز، بعد ارتفاعه مؤخرا، معلقا: هناك مقترح على المخابز لبيع الخبز "الفينو" بالكيلو بدلا من الرغيف، لمنع التلاعب في الأسعار، كما ستقدم وزارة التموين تخفيضات على أسعار الدقيق لمصانع المكرونة.