البورصة المصرية تربح 14 مليار جنيه ومؤشرها يرتفع

حقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مكاسب قدرها 14 مليار جنيه ليصل إلى 1ر760 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1ر4 مليار جنيه، تضمنت 1ر3 مليار جنيه قيمة تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين والمليار جنيه المتبقية تعاملات سوق الأسهم.

وأرتفع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 54ر2% ليغلق عند مستوى 56ر14540 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 72ر1% لينهي التعاملات عند مستوى 96ر539 نقطة، وامتدت المكاسب إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، الذي ربح 96ر1% منهيًا التعاملات عند مستوى 74ر1431 نقطة.