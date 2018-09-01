البورصة المصرية تحقق8.2 مليار جنيه خلال تعاملاتشهر أب

حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الشهر الجاري، مكاسب بلغت نحو 2ر8 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 7ر881 مليار جنيه .

وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسة والثانوية بشكل جماعي، فقفز مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 75ر2 في المئة ليبلغ مستوى 16009 نقطة، وزاد مؤشر /إيجي اكس 70/ بنحو 38ر0 في المئة ليبلغ مستوى 747 نقطة، وارتفع مؤشر /إيجي اكس 100/ بنحو 33ر0 فى المئة ليبلغ مستوى 1936 نقطة .

ولفت التقرير الشهري للبورصة المصرية إلى أن إجمالي قيم التداولات انخفضت خلال الشهر الجاري لتبلغ نحو 6ر19 مليار جنيه ، موضحًا أن كمية التداول بلغت نحو 740ر3 مليار ورقة منفذة على 375 ألف عملية .

وأوضح أن تعاملات المصريين استحوذت على 04ر77 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 24ر16 في المئة والعرب على 72ر6 فى المئة بعد استبعاد الصفقات .

ونوه التقرير بأن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 08ر281 مليون جنيه، وأن العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 31ر672 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات .

وأفاد إن المؤسسات استحوذت على 07ر59 فى المئة من المعاملات في البورصة، وأن باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 93ر40 في المئة ، مشيرًا إلى أن المؤسسات سجلت صافي شراء بقيمة 62ر158 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات .

وخلص التقرير إلى القول إن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 145ر5 مليار جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 054ر5 مليون سند تقريبًا .