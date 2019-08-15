بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 0.03 %

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تراجع بنسبة 0.03% أي ما يعادل 0.5 نقطة ليقفل عند مستوى 814.26 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 56 ألفاً و 900 سهماً، بقيمة 400 ألف و 22 دولار، نفذت خلال 30 صفقة.

كما تراجعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و 77 ألف دولار مقارنة مع 8 ملايين و 74 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.