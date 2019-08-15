الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض

أنهى مؤشر بورصة لندن فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية تراجعاً بنسبة 1.42 %، ما يعادل 103.02 نقاط ، ليصل عند مستوى 7147.88 نقطة.