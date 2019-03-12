متوسط اسعار الذهب الثلاثاء في أسواق المال في فلسطين بالشيكل
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متوسط اسعار الذهب الثلاثاء في أسواق المال في فلسطين بالشيكل

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العرب اليوم - متوسط اسعار الذهب الثلاثاء في أسواق المال في فلسطين بالشيكل

الذهب
القاهرة -العرب اليوم
الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 151.38 شيكل $41.88
سعر الذهب عيار 22 138.76 شيكل $38.39
اسعار الذهب عيار 21 132.46 شيكل $36.64
اسعار الذهب عيار 18 113.53 شيكل $31.41
سعر الذهب عيار 14 88.30 شيكل $24.43
سعر الذهب عيار 12 75.69 شيكل $20.94
اسعار أوقية الذهب 4,708 شيكل $1,302
اسعار جنيه الذهب 1,060 شيكل $293.15
اسعار كيلو الذهب 151,377 شيكل $41,878
اقتصاد عاجل
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متوسط اسعار الذهب الثلاثاء في أسواق المال في فلسطين بالشيكل متوسط اسعار الذهب الثلاثاء في أسواق المال في فلسطين بالشيكل



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متوسط اسعار الذهب الثلاثاء في أسواق المال في فلسطين بالشيكل متوسط اسعار الذهب الثلاثاء في أسواق المال في فلسطين بالشيكل



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استأجرت نجمة تلفزيون الواقع، كلوي كارداشيان، طائرة خاصة لبَدء الاحتفال بعيد ميلاد صديقتها المقربة "مليكة حق" وشقيقتها التوأم "خديجة حق" الأحد، ووفقا إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية استقبلت كلوي صديقتها وشقيقتها التوأم على متن طائرة خاصة، للاحتفال بعيد ميلادهما في أحد النوادي الليلية في لاس فيغاس حيث كانت ترتدي أفضل ملابس الحفلات. ظهرت نجمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر 34 عامًا، تتطلع إليها وهي تخرج من فندق "MGM Grand" في لاس فيغاس في طريقها إلى النادي الليلي "Hakkasan" قبل بدء الاحتفال الاستثنائي بعيد ميلاد صديقتها. تألّقت النجمة الشهيرة بإطلالة مثيرة حيث ارتدت بدلة شِبه شفّافة من الشبك والتي أبرزت منحنيات جسدها الذي يشبه الساعة الرملية، وتميّزت البدلة ذات اللون الأبيض بفتحات على الخصر لإظهار خصرها المشدود، في حين انتعلت زوجا من الصنادل ذات الكعب العالي والتي أضافت مزيدا من السنتيمترات إلى

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