مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع بنسبة 0.80%

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على تراجع.

وأنهى مؤشر "ستوكس يورب 600" القياسي تداولاته على انخفاض بنسبة 0.80% عند مستوى 382.26 نقطة, وخسر مؤشر (داكس) الألماني 130.18 نقطة ليغلق عند مستوى 12364.06 نقطة ، كما تراجع مؤشر (كاك) الفرنسي بمقدار 71.21 نقطة ليصل عند مستوى 5406.85 نقطة

