بورصة الكويت تنهي تعاملات الأسبوع على انخفاض المؤشر العام 2ر43 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على انخفاض المؤشر العام 2ر43 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5096 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 84ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر325 مليون سهم تمت من خلال 9375 صفقة نقدية بقيمة 8ر158 مليون دينار كويتي (نحو 524 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر13 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4710 نقطة وبنسبة انخفاض 29ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر64 مليون سهم تمت عبر 2276 صفقة نقدية بقيمة 8ر10 مليون دينار (نحو 64ر35 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 2ر59 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر5308 نقطة وبنسبة انخفاض 10ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر260 مليون سهم تمت عبر 7099 صفقة بقيمة 9ر147 مليون دينار (نحو 488 مليون دولار).