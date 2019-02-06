خادم الحرمين يحذّر من العبث بالمال العام

حذر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من مغبة التعدي على المال العام في بلاده واستباحة حرمته، وشدد على ردع كل من تسول له نفسه العبث به، وجدد الملك سلمان، التأكيد على استمرار الدولة على نهجها «في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه»، داعياً الأجهزة الضبطية والرقابية إلى تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها «بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه».

وجاءت تحذيرات العاهل السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر أمس في العاصمة الرياض، مقدراً للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام، ما بذله وأعضاء اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها من جهد وحرص على إنجاز المهام المنوطة بها.

من جانب آخر، تسلم الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رسالة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، خلال لقائه في الرياض، أمس، الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، نائب وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي. وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية بين البلدين, إضافة إلى استعراض المستجدات في المنطقة.