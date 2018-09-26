مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تغلق على ارتفاع

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع.

وأنهى مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي تداولاته على ارتفاع بنسبة 0.39 % عند مستوى 3433.15 نقطة، وكسب مؤشر "داكس" الألماني 0.09 بالمائة نقطة ليصل عند مستوى 12385.89 نقطة.

وسجل مؤشر "اي بي اي اكس" الإسباني مكاسباً بلغت 31.20 نقطة ليصل إلى 9524.80 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة امستردام الرئيس "اي اي اكس" بنسبة 0.05 بالمائة ليغلق عند 552.35 نقطة.