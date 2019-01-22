مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8402.04 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 18.52 نقطة ليقفل عند مستوى 8402.04 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليار ريال سعودي .

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 70 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات زين السعودية, وسامبا, والسعودي الفرنسي, وأسيج, والمراعي الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات كيان السعودية, والصحراء, وصافولا, وينساب، والكابلات, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.36% و 5.36% .

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، وأنابيب السعودية، والإنماء، وزين السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أنابيب السعودية، وكيان السعودية، والإنماء، والراجحي، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 20.22 نقطة ليقفل عند مستوى 2845.11 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 236 صفقة.