معدل التضخم في السودان يرتفع إلى 69%

ارتفع معدل التضخم في السودان مسجلا 68.93% لشهر نوفمبر، مقارنة بـ 68.44% لشهر أكتوبر الماضي. ووفق البيان الصحفي للجهاز المركزي للاحصاء فان أهم السلع التي أثرت على التضخم بارتفاعها كانت هي اللحوم والبصل والزيوت والألبان.

وبلغ أعلى معدل تضخم في ولاية البحر الأحمر بتسجيله 98.24% وأدناه في شمال كردفان 55.89%، بينما حلت ولاية الخرطوم كثاني أدنى ولاية إذ بلغ التضخم فيها 59.68%.