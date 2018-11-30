تثبيت سعر الدولار الجمركي ورفع جمارك السلع الترفيهية

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيهًا بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.

وأضاف الوزير، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أما بالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية فإنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى مثل (الكافيار، الجمبرى، استاكوزا ،اسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، اغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها) بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.

وأشار وزير المالية، إلى أنه تم تحديد قائمة السلع التى سيطبق عليها سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزى بعد العرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية وبالتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف الوزير، أنه تسهيلا للمواقع الجمركية فأنه سيتم احتساب متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزى عن الشهر السابق وهو ما يضمن أن يكون سعر الدولار الجمركى محدد ومستقر.

وأوضح معيط، أن سعر الدولار الجمركى الجديد والذى سيخضع لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى يساهم فى زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الاستفزازية والترفيهية، إذ أنه لا مبرر لاستمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركى المخفض (16 جنيها).

وأضاف الوزير، أنه قد تم مراعاة عدم المساس بالمواد الخام ومستلزمات الانتاج والمدخلات والأصناف المغذية للصناعات حيث ستخضع لسعر الدولار الجمركى (16 جنيها).

يذكر أن الوزارة أعلنت فى أول نوفمبر 2018 استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركى عند 16 جنيها حتى 30/11/2018.