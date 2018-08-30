الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.29%



أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على ارتفاع.

وأغلق مؤشر "ستوكس يورب 600" القياسي الجلسة مرتفعًا بنسبة 0.29% إلى 386.58 نقطة.

كما أغلق مؤشر "داكس" الألماني مرتفعاً بمقدار 34.26 نقطة ليصل إلى 12561.68 نقطة، فيما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي 16.34 نقطة ليصل عند 5501.33 نقطة.