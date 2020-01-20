ارتفاع سعر خام نفط برنت القياسي



ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.69 دورًا أمريكيًا أو بنسبة 1.06 % إلى 65.54 دولارًا أمريكيًا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.52 دولار أمريكي أو بنسبة 0.89 % إلى 59.10 دولارًا أمريكيًا.