تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي واليورو



تراجع الجنيه الإسترليني اليوم أمام عملات الدولار الأمريكي واليورو.

وانخفض الباوند في افتتاح أسواق المال بلندن أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.22 % إلى 1.2981 دولار، وبنسبة 0.23 % مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1704 يورو.

يذكر أنه من المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري.