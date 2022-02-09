بايرن ميونخ يعُلن إصابة جمال موسيالا بفيروس كورونا

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، إصابة نجمه الشاب جمال موسيالا، بفيروس كورونا ، بعد الفحوصات الطبية التي أجراها مؤخرًا ونشر بايرن ميونخ بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني وحسابه على توتير جاء فيه: ثبتت إصابة جمال موسيالا لاعب النادي البافاري بفيروس كورونا، وهو بخير الآن وتم وضعه في عزلة منزلية.