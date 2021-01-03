تشيلسي يقترب من إقالة لامبارد بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي بدأ البحث عن بديل لفرانك لامبارد مدرب الفريق، بعد سلسلة النتائج المتواضعة في الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها الخسارة اليوم أمام مانشستر سيتي 3-1 في قمة الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي التي جمعت الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج".

وذكرت صحيفة "ذا أثليتيك" أن الاتجاه الأقوى داخل تشيلسي هو البحث عن بديل لفرانك لامبارد خلال الفترة الجارية بسبب استمرار حالة تواضع النتائج بالفريق، وهو ما يثير الشكوك حول ضمان ممكن مميز للبلوز في جدول ترتيب البريميرليج في نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن تاريخ رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي معروف دائما بعدم الصبر على المدربين داخل قلعة "ستامفورد بريدج" وهو ما يُعجل برحيل لامبارد من قيادة البلوز.

بهذه النتيجة، يتقدم مانشستر سيتى للمركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة بفارق 4 نقاط عن فريقى ليفربول ومانشستر يونايتد اللذين يتقاسمان صدارة البريميرليج، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 26 نقطة ليتراجع للمركز الثامن.

وخاض تشيلسي 17 مباراة بالدوري الإنجليزي، حقق الإنتصار في 7 مباريات، وتعادل خمسة لقاءات، وخسر في خمس مواجهات، علما بأن كتيبة المدرب فرانك لامبارد لم تفز سوى مرة واحدة في آخر ست مباريات.