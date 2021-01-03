تشيلسي يسقط بثلاثية ضد مانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر سيتى الإنجليزى فوزا كبيرا على مضيفه تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المواجهة المثيرة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، أحرز جوندوجان هدف التقدم لصالح السيتى بالدقيقة 18 من زمن المباراة ثم أضاف فيل فودين الهدف الثانى بالدقيقة 20 من زمن اللقاء، قبل أن يختتم كيفين دى بروين، ثلاثية مانشستر سيتى في اللقاء بالدقيقة 35 من زمن المباراة، فيما سجل كالوم هودسون أودوي هدف البلوز الوحيد فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.