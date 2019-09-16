وست هام يخطف تعادلا مثيرا أمام أستون فيلا فى الدورى الإنجليزى

فشل أستون فيلا فى تحقيق الفوز ضد وست هام يونايتد بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبى فى المباراة التى جمعتهما بملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

شارك المصرى أحمد المحمدى لاعب أستون فيلا فى المباراة وتسبب فور نزوله فى الدقيقة 66 فى طرد الكونغولى أرثر ماكوسو لاعب وست هام.

لم ينجح أستون فيلا فى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد النقاط الثلاث وتحسين موقفه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الـ17 برصيد 4 نقاط، بينما يملك وست هام يونايتد فى رصيده 8 نقاط بالمركز الثامن.

فشل أستون فيلا عن تحقيق فوزه الثاني في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث يمتلك في رصيده 4 نقاط فقط حصدها من الفوز على إيفرتون بينما خسر ثلاث مباريات أمام توتنهام وبورنموث وكريستال بالاس.



افتقد أستون فيلا في مباراة اليوم لجهود النجم المصري محمود تريزيجيه بسبب الإيقاف نتيجة حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية أمام كريستال بالاس، بجانب المهاجم جوناتان كودجيا الذي يعاني من كسر في عظمة الوجنة، وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

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