توتنهام يخوض مواجهة هامة أمام وست هام يونايتد السبت

تسكمل اليوم الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز بـ6 مباريات قوية، حيث يلتقي توتنهام ووست هام في تمام الواحدة ونصف ظهراً، وتقام أربع مباريات في تمام الرابعة وتختتم لقائات اليوم في السادسة ونصف مساءً بلقاء برايتون ونيوكاسل.

بعيدا عن الصراع على اللقب، فهناك صراعا أخر على التأهل لدوري أبطال أوروبا، بجانب الصراع على تفادي الهبوط. ويحتل توتنهام المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع وبفارق أربع نقاط عن ارسنال صاحب المركز الخامس وبفارق ست نقاط عن يونايتد صاحب المركز السادس، ويلتقي توتنهام مع ضيفه ويستهام يونايتد اليوم

ويشهد الصراع في القاع سخونة أقل بعد تأكد هبوط هيديرسفيلد وفولهام، ويبدو ان كارديف سيتي هو الأقرب للهبوط في ظل احتلاله المركز الثالث من القاع بفارق ثلاث نقاط عن برايتون صاحب المركز الرابع من القاع. ويلتقي كارديف مع مضيفه فولهام فيما يلتقي برايتون مع ضيفه نيوكاسل يونايتد.

ويحتل ساوثهامبتون المركز السادس عشر بفارق ست نقاط عن كارديف لكنه لم يضمن البقاء بعد. ويلتقي ساوثهامبتون مع ضيفه بورنموث اليوم السبت، ويلتقي كريستال بالاس مع ايفرتون، واتفورد مع وولفرهامبتون.

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