الدحيل يبدأ الاستعداد لموقعة الأهلي فى المونديال بتدريبات استشفائية

فتح فريق الدحيل بطل الدوري القطري، اليوم الجمعة، ملف الاستعداد لمواجهة الأهلي المرتقبة المقرر لها الخميس المقبل، بالدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية في نسختها السابعة عشرة والتي تنطلق من الرابع حتى الحادى عشر من فبراير المقبل في قطر.

وبدأ فريق الدحيل استعداداته للقاء الأهلي بتدريبات استشفائية اليوم، كما أشار الموقع الرسمي للنادي القطري. وقال الموقع الرسمي للدحيل، إن اللاعبين بدأوا اليوم تدريبات استشفائية داخل صالة الألعاب بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب انتصارهم الأخير على الأهلي بستة أهداف دون رد، ووصولهم للدور ريع النهائي في بطولة كأس أمير قطر.

ومن المنتظر أن يبدأ فريق الدحيل تدريباته الفنية بدءاً من الغد حيث سيقوم الجهاز الفني بتدريب لاعبيه على الجمل التكتيكية التي سيخوض بها الفريق مباراة الأهلي.

وحسم فريق فريق الدحيل، تأهله للدور ربع النهائي من بطولة كأس أمير قطر بعدما حقق فوزًا كاسحًا على منافسه الأهلى القطرى، بستة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين الماضي، على استاد حمد الكبير بالعاصمة "الدوحة"، ضمن منافسات دور الستة عشر للنسخة الحالية من البطولة.

وغادرت بعثة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، اليوم الجمعة، عبر طائرة خاصة، حيث يستهل الأهلي مشواره في مونديال الأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل بافتتاح مشوار النسور الحمر في البطولة، والتي يسعى خلالها المارد الأحمر للظهور بمستوى قوي وتحقيق إنجاز جديد على غرار ما حدث في 2006 بعد التتويج بالمركز الثالث لمونديال الأندية.

وقالت صحيفة "الراية" القطرية، إن الأهلي سيبدأ اعتبارًا من الغد تدريباته على ملاعب جامعة قطر، أحد ملاعب التدريب الخاصة بمونديال قطر حيث ستستضيف ملاعب جامعة قطر تدريبات الأهلى فى كأس العالم للأندية 2022.