بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة إلى قطر استعدادا للمشاركة بمونديال الأندية

غادرت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة إلى قطر، لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل. وكان الأهلي قد اختتم تدريباته بالقاهرة صباح اليوم، قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة. ويترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية محمود الخطيب رئيس النادي، ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة ممثلًا عن قارة أفريقيا، بعد تتويجه ‏بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة.‏