الترجي يصدم الزمالك وبيراميدز ويقترب من تجديد عقد حمدو الهوني

كشفت تقارير صحفية تونسية، عن اقتراب نادي الترجي الرياضي التونسي، من التجديد مع الدولي الليبي حمدو الهوني، تزامنا مع الأنباء التي ربطت اسم اللاعب بالانتقال لصفوف بيراميدز أو الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ووفقًا للموقع التونسي "foot24" فإن "الترجي التونسي توصل لاتفاق مع نجمه الليبي حمدو الهوني، بتجديد عقده لموسمين آخرين حتى سنة 2023، وتم الاتفاق على جميع الأمور المالية والتعاقدية مع الدولي الليبي" كان اللاعب الليبي قد تلقى خلال الفترة الأخيرة عددًا من العروض المغرية ماديًا آخرها من ناديي بيراميدز المصري والريان القطري، إضافة إلى الزمالك الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب لتعويض الخط الهجومي للفريق.