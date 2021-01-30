موعد مباراة ساوثهامبتون ضد أستون فيلا فى الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

يحل فريق أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي، ضيفاً علي نظيره ساوثهامبتون، بملعب ساينت مارى، في تمام العاشرة مساء اليوم السبت، لخوض مباراة الجولة الواحدة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2020/2021.



تقام مباراة ساوثهامبتون ضد أستون فيلا، بملعب ساينت مارى، في تمام العاشرة مساء اليوم السبت، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2يدخل أستون فيلا مباراة اليوم على بكامل قوته، لتحقيق نتيجة إيجابية، تساعده في التقدم بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، على أمل حجز مقعد في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2021/2022.

ويأمل أستون فيلا الذى قدم أداء رجولى أمام بيرنلى في مباراة الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز، في استغلال ترنح ساوثهامبتون الذى سقط بثلاثية نظيفة أمام أرسنال في الجولة الماضية، لتحقيق الفوز والاستمرار في التقدم بجدول الترتيب.

على الجانب الأخر يدخل ساوثهامبتون مباراة الليلة، محاولا استغلال عامل الأرض، والتقدم عن أستون فيلا بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، منذ بداية الموسم، لتحقيق الفوز والعودة للتقدم للمراكز الأولى في جدول الترتيب من جديد.

وكان ساوثهامبتون قد بدأ الموسم بداية مذهلة، واستطاع تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في الجولات الأولى من البطولة، ولكنه تعرض لتراجع في المستوى، خلال الأسابيع الأخيرة ليتراجع إلى المركز الحادى عشر في جدول ترتيب البريمييرليج، بفارق عن أستون فيلا الذى يحتل المركز العاشر.ويحتل أستون فيلا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الحادى عشر بنفس عدد النقاط ولكن بفارق النقاط.