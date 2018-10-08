النجم المصري محمد صلاح مرشح للفوز بالكرة الذهبية

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية اليوم الاثنين ، عبر موقعها الرسمي عن أسماء 30 مرشحا لنيل الكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة في العالم لعام 2018 .

وكشفت "فرانس فوتبول" عن قائمة المرشحين على مرات منفصلة بواقع خمسة لاعبين في المرة الواحدة كنوع من التشويق حيث يتنافس عليها 30 لاعبا من جميع أنحاء العالم وفي مختلف الدوريات الأوروبية .

وبات محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي هو اللاعب العربي الوحيد في القائمة بعدما تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي وفاز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا.

كما قاد صلاح منتخب مصر للتأهل إلى مونديال روسيا 2018 بعد غياب 28 عاما بعد أن وصل بالفريق إلى نهائي النسخة الماضية من كأس الأمم الافريقية، ليكافئ على مسيرته بالحصول على جائزة أفضل لاعب في افريقيا.