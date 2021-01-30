يوفنتوس ضيفًا ثقيلاً على سامبدوريا في الدوري الإيطالي

يحل يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على نظيره سامبدوريا، بملعب لويجى فيراريس، في تمام السابعة مساء اليوم السبت، لخوض مباراة الجولة العشرين من منافسات الدوري الإيطالي 2020/2021، ويستهدف اليوفى الفوز بمباراة اليوم، للاقتراب من صدارة جدول ترتيب الكالتشيو. يدخل يوفنتوس مباراة اليوم منتشيا بعد عبوره للدور نصف النهائي من كأس إيطاليا بفوزه على سبال برباعية نظيفة في مباراة الدور ربع النهائي.