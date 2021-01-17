أزمة مالية تضرب إنتر ميلان الإيطالي بسبب كورونا

كشفت تقارير صحفية صباح اليوم، الأحد، الأزمة الاقتصادية الذى يعاني منها نادي إنتر ميلان بسبب الأزمة الذى يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، وبحسب صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية، فإن النادي غير قادر على دفع رواتب لاعبيه والطاقم الإدارى داخل الفريق والدفعات المالية الخاصة بالصفقات الجديدة من شهر يوليو الماضي.

وقدم بيبي ماروتا وأليساندرو أنتونيللو المدريين التنفيذيين لنادي إنتر ميلان وعداً للاعبين بالحصول على رواتبهم المتأخرة قبل يوم 16 فبراير المقبل، وإذا لم يتم تنفيذ الوعود فسيكون النادي معرضاً للمسألة القانونية وخسارة نقاط، وذلك وفقًا للاتحاد الإيطالي.

وعن صفقة أشرف حكيمي المنتقل إلى صفوف إنتر ميلان من ريال مدريد، طالب النادي الإيطالي من مسئولي الملكي تأجيل الدفعة إلى شهر مايو المقبل، وعلى ان يتم دفع 10 ملايين يورو من أصل 40 مليون لصالح النادي الملكي.ويستعد النادي الإيطالي لمواجهة غريمة يوفنتوس، فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأحد، في منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.