براجا يسقط فى فخ التعادل أمام جيل فيسنتى بمشاركة كوكا

سقط سبورتنج براجا، الذى يضم بين صفوفه المهاجم المصرى أحمد حسن كوكا، فى فخ التعادل الإيجابى أمام مضيفه فريق جيل فيسنتى، بنتيجة 1 – 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري البرتغالى.

شارك أحمد حسن كوكا فى المباراة بالكامل، ولكنه لم ينجح فى هز شباك جيل فيسنتى، سجل هدف براجا الوحيد فى المباراة، اللاعب وينديرسون جالينو، فى الدقيقة السادسة على بداية المباراة.

ولكن نجح ساندرو ليما، فى تسجيل هدف التعادل لفريق جيل فيسنتى، بالدقيقة 109 من زمن اللقاء، بهذه النتيجة رفع براجا رصيده للنقطة الرابعة، احتل بها المركز السادس، بينما يتصدر سبورتنج لشبونة برصيد 7 نقاط.