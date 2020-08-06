حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، عدة أرقام مميزة، خلال مبارته أمام ضيفه لاتسيو الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وأحرز رونالدو هدفين "للبيانكونيري" قاده بهما للفوز على لاتسيو (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو. وسجل النجم البرتغالي هدفه الثلاثين في الموسم الحالي "للكالتشيو"، ليتقاسم صدارة هدافي الدوري مع المهاجم شيرو إيموبيلي، الذي أحرز هدف لاتسيو الوحيد، من ضربة جزاء، في مباراة اليوم. ووصل رونالدو "صاروخ ماديرا" إلى هدفه رقم 51 في الدوري الإيطالي منذ انتقاله إلى صفوف يوفنتوس صيف 2018، ليصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 50 هدفا على الأقل في 3 من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى (الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي)، فقد سجل 84 هدفا في الدوري الإنجليزي خلال 196 مباراة رفقة مانشستر يونايتد، و311 هدفا مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، خلال 292 مباراة.

بينما كان المهاجم البوسني إيدين دزيكو أول من سجل 50 هدفا أو أكثر، في 3 من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وذلك مع روما الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي وفولفسبورغ الألماني. كما بات النجم البرتغالي أسرع لاعب ينجح في تسجيل 50 هدفا في الدوري الإيطالي، بعد 61 مباراة، متفوقا على الأوكراني أندريه شيفتشينكو، الذي أحرز 50 هدفا مع ميلان بعد مرور 68 مباراة، ويليهما البرازيلي رونالدو "الظاهرة"، الذي سجل 50 هدفا مع إنتر ميلان بعد مرور 70 مباراة. ونجح كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 35 عاما، في التسجيل رفقة اليوفي في 62 مناسبة، خلال 85 مباراة، منها 51 هدفا في الدوري الإيطالي، و8 في دوري أبطال أوروبا، وهدفان في كأس السوبر الإيطالي، وهدف وحيد في كأس إيطاليا.