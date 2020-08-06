ليزيكي تكشف أنها متحمسة لعودة المواجهات ولا يمكن وضع أي خطة في 2020

أكدت لاعبة التنس الألمانية سابين ليزيكي /30 عاما/ أنها تواصل العمل على العودة إلى الملاعب والتي تأخرت وواجهت بعض الصعوبات بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، حيث أوضحت ليزيكي في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، من الولايات المتحدة الأميركية ، عبر البريد الإلكتروني أنها بالكاد تستطيع التدريب في فلوريدا بسبب القيود المفروضة في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة للحد من تفشي الإصابات بوباء كورونا.وقالت ليزيكي : "أكاديمية نايك بوليتيري مغلقة تماما منذ آذار/مارس. وحتى الملاعب العامة كانت مغلقة. لم تكن هناك العديد من الفرص للتدريب"، حيث كانت ليزيكي بلغت نهائي بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) في 2013 ولكنها خسرت النهائي أمام الفرنسية ماريون بارتولي.وأحرزت ليزيكي أربعة ألقاب في بطولات الرابطة العالمية لمحترفات التنس خلال مسيرتها الرياضية حتى الآن كما كان المركز الثاني عشر هو أفضل ترتيب لها في التصنيف العالمي لمحترفات التنس.ولم تخض ليزيكي أي مباراة رسمية منذ عام كامل بسبب الإصابات والحمى الغدية التي عانت منها. وتراجعت ليزيكي في التصنيف لتصبح الآن في المركز 555 عالميا.ولكن ليزيكي، التي ستشارك في بطولة "وورلد تيم" الاستعراضية التي تقام في ولاية "ويست فيرجينيا" الأمريكية، تشعر بالسعادة البالغة لعودتها إلى الملاعب والحصول على فرصة للتدريب مجددا.وقالت ليزيكي :"من الرائع أن أعود للملاعب وأشارك في المباريات مجددا. افتقدت هذا كثيرا، مضيفًة إنها لم تضيع أي وقت سابقا في التفكير بالاعتزال ولكنها لا تعلم متى يمكنها العودة إلى المشاركة في البطولات مجددا بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.ومن المفترض أن تعاود بطولات تنس السيدات نشاطها في مطلع أغسطس المقبل من خلال بطولة باليرمو في إيطاليا كما ستقام فعاليات بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) بداية من 31 أغسطس المقبل بدون جماهير.وقالت ليزيكي : "لا أعتقد أنه من الممكن وضع أي خطة في 2020 ".