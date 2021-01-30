بايرن ميونخ يسعى للثأر أمام هوفنهايم وتعزيز صدارة الدوري الألماني
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بايرن ميونخ يسعى للثأر أمام هوفنهايم وتعزيز صدارة الدوري الألماني

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العرب اليوم - بايرن ميونخ يسعى للثأر أمام هوفنهايم وتعزيز صدارة الدوري الألماني

الدوري الألماني - صورة تعبيرية
برلين - العرب اليوم

 يستضيف بايرن ميونخ نظيره هوفنهايم، في الرابعة والنصف من مساء اليوم السبت، على ملعب "آليانز آرينا"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الألماني "البوندزليجا"، حيث يسعى العملاق البافاري لمواصة الانتصارات وتعزيز صدارة جدول ترتيب المسابقة.ويدخل بايرن ميونخ مواجهة اليوم، وهو يحتل المركز الأول في صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 42 نقطة، بفارق 7 نقاط عن لايبزيج الوصيف، في حين يحتل هوفنهايم المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة.

وتعد مباراة اليوم ثأرية للفريق البافاري، الذي تعرض للخسارة أمام هوفنهايم بلقاء الدور الأول بأربعة أهداف مقابل هدف، وهي أول خسارة يتلقاها الفريق عقب الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وأحد هزيمتين للبايرن هذا الموسم في الدوري الألماني، بالإضافة إلى الخسارة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأصدر نادى بايرن ميونخ بيانًا رسميًا أمس الجمعة، عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله تعرض الثنائي ليون جوريتسكا وخافي مارتينيز للإصابة بفيروس كورونا، والغياب عن مواجهة البايرن ضد هوفنهايم اليوم بسبب إصابتهما بفيروس كورونا"، مضيفًا: "أكد اللاعبان أنهما فى حالة صحية جيدة وسيخضعان لعزل منزلي حتى الشفاء".

وقال هانز فليك المدير الفني للبايرن، فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "نوبل أصيب بالأمس فى أربطة الكاحل، من المُحتمل أنّ يغيب لمدة تتراوح بين ثلاثة لأربعة أسابيع".

وعن كورينتين توليسو؟ لاعب وسط الفريق قال فليك "يُعاني من بعض المشاكل العضلية، الأمور الآن تسير على ما يُرام بالنسبة له، نأمل أنّ يعود لنا مرة أخرى في تدريبات الأحد".يذكر أن بايرن ميونخ من المحتمل أن يواجه النادي الأهلي في نصف بطولة كأس العالم للأندية، حال تخطى المارد الأحمر نظيره الدحيل القطري في مباراته الأولى بالمونديال المقررة 4 فبراير.

 

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بايرن ميونخ يسعى للثأر أمام هوفنهايم وتعزيز صدارة الدوري الألماني بايرن ميونخ يسعى للثأر أمام هوفنهايم وتعزيز صدارة الدوري الألماني



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