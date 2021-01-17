موعد مباراة بايرن ميونخ ضد فرايبورج فى الدوري الألماني والقناة الناقلة

يخوض فريق بايرن ميونخ الألماني، مواجهة قوية عندما يستضيف نظيره فرايبورج، فى المواجهة المقرر إقامتها في الرابعة والنصف من مساء اليوم، الأحد، على ملعب "إليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدورى الألمانى "بوندزليجا" بالموسم الجارى 2020-2021، ومن المقرر أن تكون المباراة مذاعة على قناة beIN Sports FR HD 1.