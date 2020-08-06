نجل أليكس زاناردي يوضِّح أن حياة والده لم تعُد في خطر ويُعلن قُرب تعافيه
آخر تحديث GMT23:42:24
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » رياضة عاجل

نجل أليكس زاناردي يوضِّح أن حياة والده لم تعُد في خطر ويُعلن قُرب تعافيه

العرب اليوم -

العرب اليوم - نجل أليكس زاناردي يوضِّح أن حياة والده لم تعُد في خطر ويُعلن قُرب تعافيه

أليكس زاناردي
روما ـ العرب اليوم

أكد نجل نجم سباقات فورمولا-1 والبطل البارالمبي السابق أليكس زاناردي، أن حياة والده لم تعد في خطر وأنه هناك "مؤشرات مشجعة" على تعافيه.وتعرّض كان زاناردي السائق الإيطالي السابق في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 والبطل البارالمبي تعرض لإصابات خطيرة في حادث مرور في 19 حزيران/يونيو الماضي، ونقل إلى مركز لإعادة التأهيل الثلاثاء بعد أكثر من شهر في المستشفى.وقال نجله نيكولو في مقابلة نشرتها صحيفة "إل كورييري ديلا سيرا" الإيطالية الأربعاء: "أبي سيفعل هذا، أثق بذلك. سيحققه هذه المرة أيضا. وفي يوم ما سنتحدث عنه. سيتحدث معي وكذلك مع أطفالي (المستقبليين). أنا متفائل ، وكذلك أمي".وأوضح نيكولو، 21 عاما، لم يستعد وعيه وأنه قد لا يستعيد بصره. وقال: "ما يهم هو معرفة ما إذا كنا سنتمكن من التواصل معه مجددا. لدينا طريق طويل أمامنا"، وأشار نيكولو إلى أن تعافي زاناردي "كان أسرع بكثير مما كنا نتوقعه، لكن لا ينبغي أن تكون مفاجأة لنا: هذا أبي. طاقة هذا الرجل لا تصدق، قوته استثنائية".

رياضة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

نجل أليكس زاناردي يوضِّح أن حياة والده لم تعُد في خطر ويُعلن قُرب تعافيه نجل أليكس زاناردي يوضِّح أن حياة والده لم تعُد في خطر ويُعلن قُرب تعافيه



أخبار ذات صلة

GMT 23:28 2020 الخميس ,06 آب / أغسطس

مطالبات بضمان مقاعد للعراق في دوري أبطال آسيا
العرب اليوم - مطالبات بضمان مقاعد للعراق في دوري أبطال آسيا

GMT 23:26 2020 الخميس ,06 آب / أغسطس

مدير "فورمولا وان" يؤكّد أنّ فيراري يحتاج لتحسين مستواه
العرب اليوم - مدير "فورمولا وان" يؤكّد أنّ فيراري يحتاج لتحسين مستواه

GMT 23:25 2020 الخميس ,06 آب / أغسطس

البرتغالي رونالدو يسجّل عدة أرقام مميزة بعد اصطياد "النسور"
العرب اليوم - البرتغالي رونالدو يسجّل عدة أرقام مميزة بعد اصطياد "النسور"

GMT 23:24 2020 الخميس ,06 آب / أغسطس

ليزيكي تكشف أنها متحمسة لعودة المواجهات ولا يمكن وضع أي خطة في 2020
العرب اليوم - ليزيكي تكشف أنها متحمسة لعودة المواجهات ولا يمكن وضع أي خطة في 2020

GMT 23:23 2020 الخميس ,06 آب / أغسطس

روبرت ليفاندوفسكي يكشف حقيقة مدرب نادي ليفربول
العرب اليوم - روبرت ليفاندوفسكي يكشف حقيقة مدرب نادي ليفربول

GMT 23:22 2020 الخميس ,06 آب / أغسطس

محمد صلاح يناشد الناس بالصلاة من أجل الشعب اللبناني
العرب اليوم - محمد صلاح يناشد الناس بالصلاة من أجل الشعب اللبناني

GMT 23:17 2020 الخميس ,06 آب / أغسطس

توقيف 16 شخصا في إطار التحقيق بانفجار مرفأ بيروت
العرب اليوم - توقيف 16 شخصا في إطار التحقيق بانفجار مرفأ بيروت

GMT 23:15 2020 الخميس ,06 آب / أغسطس

إصابة الإعلامية اللبنانية إبتسام غنيم في تفجيرات "مرفأ بيروت"
العرب اليوم - إصابة الإعلامية اللبنانية إبتسام غنيم في تفجيرات "مرفأ بيروت"

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تنسقها بحسٍّ عالٍ من الأناقة يتماشى مع قوامها

خيارات لفساتين كاجوال مميزة على طريقة ريا أبي راشد

القاهرة ـ العرب اليوم

تعتمد المذيعة اللبنانية ومقدمة البرامج ريا أبي راشد على إطلالات الفساتين الكاجوال المناسبة للمشاوير اليومية البسيطة، وتنسقها بحسٍّ عالٍ من الأناقة يتماشى مع قوامها ولون بشرتها وشخصيتها، ولتميُّزها في اختيار الأزياء؛ جمعنا لكنّ عدة خيارات لفساتين كاجوال مميزة، فتألقن على غرارها. إطلالات الفساتين البيضاء للأزياء البيضاء مكانة خاصة في قلوب الفتيات، وذلك لرقيِّها وأناقتها، فإن كنتِ من صاحبات القوام الممشوق الذي لا يخشى إظهار عيوبه عند ارتداء اللون الأبيض؛ فيمكن أن تطلّي كإطلالة ريا الأولى، التي تأنقت فيها بفستان أبيض منقط بالأسود ومصمم بأكمام طويلة منفوخة ومميزة، وأكملت مظهرها بحذاء أسود ذي كعب عالٍ مع تسريحة الشعر المنسدل، أما في الإطلالة الثانية فظهرت بفستان أبيض ذي قصة مموجة مزيّن بنقط وقصة ناعمة، وأكملت مظهرها بتس...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:36 2020 الخميس ,06 آب / أغسطس

أكملي إطلالاتكِ الصيفية بموديلات صنادل الكعب مع الشرائط
العرب اليوم - أكملي إطلالاتكِ الصيفية بموديلات صنادل الكعب مع الشرائط

GMT 01:52 2020 الأربعاء ,05 آب / أغسطس

تعرف على أهم الوجهات السياحية في "جازان" السعودية
العرب اليوم - تعرف على أهم الوجهات السياحية في "جازان" السعودية

GMT 06:48 2020 الخميس ,06 آب / أغسطس

نصائح وأفكار لتطبيق ديكور غرف النوم الصغيرة تعرفي عليها
العرب اليوم - نصائح وأفكار لتطبيق ديكور غرف النوم الصغيرة تعرفي عليها

GMT 06:40 2020 الخميس ,06 آب / أغسطس

10 ملايين دولار مقابل أي معلومات عن تدخل أجنبي في الانتخابات الأميركية
العرب اليوم - 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات عن تدخل أجنبي في الانتخابات الأميركية

GMT 06:26 2020 الخميس ,06 آب / أغسطس

ميغان ماركل تعوض صحيفة "ذا ميل أونلاين" بـ67 ألف جنيه إسترليني
العرب اليوم - ميغان ماركل تعوض صحيفة "ذا ميل أونلاين" بـ67 ألف جنيه إسترليني

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 22:48 2020 الأربعاء ,05 آب / أغسطس

وفاة فنانة من زمن الفن الجميل
العرب اليوم - وفاة فنانة من زمن الفن الجميل

GMT 00:10 2020 الأربعاء ,05 آب / أغسطس

تحطم منزل الفنان راغب علامة عقب انفجار بيروت
العرب اليوم - تحطم منزل الفنان راغب علامة عقب انفجار بيروت

GMT 08:20 2020 الأربعاء ,08 إبريل / نيسان

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء

GMT 07:04 2020 الإثنين ,27 تموز / يوليو

فرنسا تُخصص 35 مليار دولار للاستثمار في "الانتقال البيئي"
العرب اليوم - فرنسا تُخصص 35 مليار دولار للاستثمار في "الانتقال البيئي"

GMT 13:38 2020 الأحد ,26 تموز / يوليو

أوزبكستان تعلن منح زوّارها 3 آلاف دولار إذا أصيبوا بوباء "كورونا"
العرب اليوم - أوزبكستان تعلن منح زوّارها 3 آلاف دولار إذا أصيبوا بوباء "كورونا"

GMT 08:42 2020 الأحد ,26 تموز / يوليو

أوكرانيا تبدي اهتماما بالتعاون مع مصر في مجال الفضاء
العرب اليوم - أوكرانيا تبدي اهتماما بالتعاون مع مصر في مجال الفضاء

GMT 19:34 2020 الأحد ,19 تموز / يوليو

الكشف عن لوحة مفاتيح ريزر الجديدة تتحمل 100 مليون نقرة بدون الأرقام والأسهم
العرب اليوم - الكشف عن لوحة مفاتيح ريزر الجديدة تتحمل 100 مليون نقرة بدون الأرقام والأسهم

GMT 12:43 2020 الإثنين ,20 تموز / يوليو

روسيا تدعو للحد من الهجمات السيبرانية خلال الوباء
العرب اليوم - روسيا تدعو للحد من الهجمات السيبرانية خلال الوباء

GMT 03:54 2020 الأحد ,02 آب / أغسطس

شركات النفط العالمية تُعاني تحت وطأة انتشار وباء "كورونا"
العرب اليوم - شركات النفط العالمية تُعاني تحت وطأة انتشار وباء "كورونا"

GMT 14:52 2015 الخميس ,19 آذار/ مارس

تعرفي على أهم أسباب تأخر الدورة بعد الإجهاض
العرب اليوم - تعرفي على أهم أسباب تأخر الدورة بعد الإجهاض

GMT 17:30 2016 الأحد ,06 آذار/ مارس

أسباب كثرة حركة الجنين في الشهر التاسع
العرب اليوم - أسباب كثرة حركة الجنين في الشهر التاسع

GMT 00:20 2017 الأربعاء ,31 أيار / مايو

8 أشياء غريبة يُمكن حدوثها بعد ذروة الجماع
العرب اليوم - 8 أشياء غريبة يُمكن حدوثها بعد ذروة الجماع

GMT 21:10 2020 الثلاثاء ,04 آب / أغسطس

هيفاء وهبي تؤكّد نجاتها وصناع مسلسلها "أسود فاتح" من انفجار مرفأ بيروت
العرب اليوم - هيفاء وهبي تؤكّد نجاتها وصناع مسلسلها "أسود فاتح" من انفجار مرفأ بيروت

GMT 18:20 2018 الأربعاء ,21 آذار/ مارس

تعرّف على وصايا النبي للتخلص من السحر بشكل نهائي
العرب اليوم - تعرّف على وصايا النبي للتخلص من السحر بشكل نهائي

GMT 03:16 2019 الثلاثاء ,01 كانون الثاني / يناير

قائمة بـ10 أحجار كريمة تجلب الحظ السعيد
العرب اليوم - قائمة بـ10 أحجار كريمة تجلب الحظ السعيد
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab