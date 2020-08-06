نجل أليكس زاناردي يوضِّح أن حياة والده لم تعُد في خطر ويُعلن قُرب تعافيه

أكد نجل نجم سباقات فورمولا-1 والبطل البارالمبي السابق أليكس زاناردي، أن حياة والده لم تعد في خطر وأنه هناك "مؤشرات مشجعة" على تعافيه.وتعرّض كان زاناردي السائق الإيطالي السابق في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 والبطل البارالمبي تعرض لإصابات خطيرة في حادث مرور في 19 حزيران/يونيو الماضي، ونقل إلى مركز لإعادة التأهيل الثلاثاء بعد أكثر من شهر في المستشفى.وقال نجله نيكولو في مقابلة نشرتها صحيفة "إل كورييري ديلا سيرا" الإيطالية الأربعاء: "أبي سيفعل هذا، أثق بذلك. سيحققه هذه المرة أيضا. وفي يوم ما سنتحدث عنه. سيتحدث معي وكذلك مع أطفالي (المستقبليين). أنا متفائل ، وكذلك أمي".وأوضح نيكولو، 21 عاما، لم يستعد وعيه وأنه قد لا يستعيد بصره. وقال: "ما يهم هو معرفة ما إذا كنا سنتمكن من التواصل معه مجددا. لدينا طريق طويل أمامنا"، وأشار نيكولو إلى أن تعافي زاناردي "كان أسرع بكثير مما كنا نتوقعه، لكن لا ينبغي أن تكون مفاجأة لنا: هذا أبي. طاقة هذا الرجل لا تصدق، قوته استثنائية".