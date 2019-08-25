تعرف على جميع مواجهات دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

انتهت مرحلة الدور التمهيدي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتدخل البطولة مرحلة جديدة وهي دور الـ32 حيث يتنافس 32 فريقا من بينهم الأهلى والزمالك على لقب البطولة.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور الـ32 بعدما تفوق على اطلع برة بطل جنوب السودان بنتيجة 13-0 بمجموع المباراتين، كما تمكن الزمالك من الصعود لنفس الدور عقب هزيمة ديكاداها بالنتيجة ذاتها.

وفيما يلي مواجهات دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا



كانو سبورت غينيا الإستوائيةvs الأهلي مصر

جينيراسيون فوت السنغال vs الزمالك - مصر

شبية القبائل الجزائري vs حوريا الغيني

الرجاء البيضاوي المغربيvs النصر الليبي

كارا التوجولي vs فيتا كلوب الكونغولي

انيمبيا النيجريvs الهلال السوداني

اتحاد الجزائري vs جورماهيا الكيني

النجم الرياضي الساحلي التونسي vs أشانتي كوتوكو الغاني

بترو أتليتكو الأنجولي vs كمبالا سيتي الأوغندي

إف سي نواذيبو موريتانيا vs الوداد الرياضي المغربي

إليكت سبورت تشاد vs الترجي التونسي

فوسا جينيور مدغشقر vs مازيمبي الكونغولي

يانج أفريكانز تنزانيا vs زيسكو يونايتد زامبيا

بلاتينيوم زمبابوي vs سيمبا التنزاني

كوتي دي أور سيشيل vs صن دوانز جنوب إفريقيا

جرين إيجليز زامبيا vs بريميرو دي أجوستو أنجولا