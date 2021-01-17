ميلان يعلن إصابة كالهانوجلو وهيرنانديز بفيروس كورونا

أعلن نادي ميلان الإيطالي ، عبر موقعه الرسمي، إصابة الثنائي هاكان كالهانوجلو وثيو هيرنانديز بفيروس كورونا، وتغيب كالهانوجلو وثيو هيرناندييز ثنائي فريق ميلان الإيطالي عن المران الجماعي للروسونيري وسط شكوك حول اشتباه إصابتهما بفيروس كورونا، قبل خضوعهما لمسحة طارئة.

وقال النادى في بيان رسمي، "يعلن ميلان أن اختبارات هاكان كالهانوجلو وثيو هيرنانديز إيجابية بعدما خضعا لمسحة جزئية أجريت أمس على الفريق بأكمله".وأخطر مسئولو ميلان الجهات الصحية المختصة أنه تم وضع اللاعبين على الفور بالحجر الصحي حيث إنهما لا يعانيان من أى أعراض.

ويستمر باقي اللاعبين والموظفين فى الخضوع للمراقبة عن كثب وفقًا لما ينص عليه البروتوكول الساري في الدوري الإيطالي.وبهذا يتأكد غياب كالهانوجلو وثيو هيرنانديز عن ميلان أمام كالياري في المباراة التي ستقام غداً، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من مسابقة الكالتشيو.