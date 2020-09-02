تفاصيل اجتماع بارتوميو مع والد ميسي

انتهى الاجتماع الذي انتظره عشاق الساحرة المستديرة وبرشلونة وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي خاصة بفارغ الصبر بين خورخي والد النجم ليو، وجوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تفاصيل اجتماع بارتوميو ووالد ميسي، الذي استمر لمدة ساعة ونصف، داخل أروقة النادي الكتالوني، للحديث عن مستقبل البرغوث وحضر الاجتماع كل من بارتوميو رفقة خافيير بورداس، وعلى الجهة الأخرى، اصطحب خورخي نجله رودريغيز، وخورخي بيكورت، محامي مكتب "كواترى كاساس" وأصر بارتوميو على موقفه بأن ميسي لديه عقد مستمر مع برشلونة حتى يونيو 2021، وقيمة الشرط الجزائي تبلغ 700 مليون يورو.