فيفا يهدد المريخ السوداني بسبب 26 ألف دولار

كشفت تقارير صحفية، عن أن المريخ السودانى مهدد بالهبوط للعب فى دورى القسم الثانى للدورى السودانى فى ظل مطالبة الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " لنادى المريخ بسداد مستحقات الروماني ايلي بيلاتشي المدير الفنى السابق للفريق.

وأسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع النادي الأهلي حامل لقب البطولة ضمن المجموعة التي تضم أندية فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني ، حيث تبدأ مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021 في 12 فبراير 2021 بالجولة الأولى، وستنتهي بالجولة السادسة في 10 أبريل 2021.

وقالت صحيفة " كفر ووتر " السودانية، إن لجنة فض المنازعات بالفيفا قضت بالحكم لصالح المدرب الروماني 26 ألف دولار تمثل مستحقات مالية بطرف نادي المريخ رفض رئيس نادي المريخ دفعها وتفيد متابعات الصحيفة انه في حالة عدم الايفاء بمستحقات المدرب فان المريخ مهدد بالهبوط للقسم الثانى.

وتنطلق مباريات الجولة الأولى فى 12- 13 فبراير وتقام مواجهة الجولة الثانية فى 23 فبراير وتنطلق الجولة الثالثة فى 5 - 6 مارس، أما الجولة الرابعة 16 مارس، أما الجولة الخامسة 2 - 3 أبريل بينما تقام الجولة السادسة 9 - 10 أبريل.

يلتقى النادى الأهلى فى مباراة الافتتاح مع المريخ السودانى بالقاهرة بالجولة الأولى فيما يواجه فى الجولة الثانية سيمبا التنزانى وفى الجولة الثالثة يلتقى مع فيتا كلوب ويلتقى الأهلى مع فيتا كلوب فى الجولة الرابعة ثم المريخ السودانى فى الجولة الخامسة ويختتم الأهلى مواجهاته مع سيمبا فى القاهرة.