الكاف يؤجل السوبر الأفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشكل رسمي، تأجيل مباراة السوبر الأفريقي المقرر أن تجمع بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي وأصدر الاتحاد الأفريقي بيانا عبر موقعه الرسمي، مساء الخميس، قال فيه إنه "نظرا لصعوبة التوصل لاتفاق حول تنظيم بطولة كأس السوبر 2019-202 بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي، قررت اللجنة التنفيذية إقامة المباراة في النصف الأول من العام المقبل" ولم يكشف الكاف عن موعد محدد لإقامة المباراة، ليرجئ ذلك إلى وقت لاحق، بعد التوصل لاتفاق يناسب كافة الأطراف المعنية بالأمر.