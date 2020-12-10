عيسى حياتو يعود ل«الكاف» بمنصب جديد

عاد الكاميروني عيسى حياتو إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عقب اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد اليوم، الخميس، بالقاهرة لبحث العديد من الملفات عودة عيسى حياتو جاءت عن طريق منحه الرئاسة الفخرية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مدى الحياة بحسب قرار اعتمده المكتب التنفيذي في اجتماع اليوم وسيعلنه غدًا، الجمعة، في مؤتمر صحفي بتقنية الفيديو عيسى حياتو شغل منصب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الفترة من 1988 حتى 2017 حين خسر الانتخابات لصالح الملغاشي أحمد أحمد والذي أقصي من منصبه مؤخرًا بسبب قرار إيقافه 5 سنوات عن أي نشاط متعلق بكرة القدم من قبل لجنة الأخلاق.